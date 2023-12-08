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Комитет ООН по борьбе с расизмом не поднял проблему русофобии в докладе

Комитет ООН по борьбе с расизмом не поднял тему русофобии в докладе по Германии

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Член комитета Организации Объединенных Наций (ООН) по ликвидации расовой дискриминации Ен Кам Джон Ен Сик Юен заявил, что представители комитета не затронули вопрос русофобии в своем докладе по Германии, потому что «есть другие, более важные темы». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данный вопрос не рассматривался в докладе из-за того, что существуют более масштабные и важные темы. Например, преступления на расовой почве и профилирование полиции.

Член комитета ООН подчеркнул, что у представителей комитета было только шесть часов для диалога с представителями Германии, что не позволило обсудить все темы.

До этого стало известно, что в Германии количество антисемитских инцидентов увеличилось в четыре раза на фоне конфликта в секторе Газа.

По данным Федеральной ассоциации отделов регистрации и обзора информации по антисемитизму (RIAS), с 7 октября по 9 ноября в Германии произошло 994 подтвержденных инцидента на почве антисемитизма.

Ранее посол Нечаев заявил, что у РФ есть много друзей в ФРГ, несмотря на русофобию.

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