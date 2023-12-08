Володин оценил важность решения Путина участвовать в выборах

Решение президента РФ Владимира Путина участвовать в президентских выборах в следующем году важно не только для россиян, но и для всего мира. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Владимир Владимирович Путин объявил о своем участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Это очень важное решение не только для граждан нашей страны, но и для всего мира», — написал Володин.

По мнению спикера Госдумы, Путин на протяжении долгого времени доказывал свою эффективность на своем посту. Кроме того, Владимир Путин, подчеркнул Володин, обладает такими качествами, как человечность, порядочность, доброта и трудоспособность.

8 декабря в Кремле состоялась церемония вручения медалей «Золотая Звезда» российским военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Героя Отечества.

При этом знаки отличия бойцам Вооруженных сил РФ вручал лично российский президент Владимир Путин. Также он произнес речь, в которой заявил о намерении принять участие в предстоящих выборах.

До этого герой ДНР Артем Жога рассказал о словах Путина при выдвижении в президенты.

Ранее герой ДНР Жога заявил о готовности стать доверенным лицом Путина