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Представитель Джонсона оценил его влияние на переговоры между Россией и Украиной

Представитель Джонсона отверг его причастность к срыву переговоров РФ и Украины

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Peter Nicholls/Reuters

Представитель бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что информация о причастности британского лидера к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле весной 2022 года не имеет под собой оснований. Его слова приводит газета i.

По его словам, решение Киева продолжать боевые действия связано не с Борисом Джонсоном, а «железной решимостью» Владимира Зеленского и народа Украины.

Ранее в интервью телеканалу «1+1» Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако Джонсон отговорил Киев от подписания каких-либо соглашений с Москвой. По словам лидера фракции «Слуга народа», тогда с Россией можно было договориться, а сейчас у Украины «очень плохая» переговорная позиция.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, комментируя слова Арахамии, отметила, что Россия готова к мирным переговорам с Киевом, однако цели денацификации и демилитаризации Украины остаются неизменными.

Ранее в Киеве уклонились от ответа о роли Джонсона в переговорах с Москвой в 2022 году.

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