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В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в съезде «Единой России»

Песков: Путин может принять участие в съезде «Единой России» 17 декабря

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин может принять участие в предстоящем съезде партии «Единая Россия», который запланирован на 17 декабря 2023 года. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время брифинга корреспонденты поинтересовались у представителя главы государства, планирует ли Путин принять участие в съезде указанного политического объединения. Мероприятие состоится на ВДНХ, где с 4 ноября текущего года проходит международная выставка-форум «Россия».

«Мы ожидаем, что Путин примет участие [в съезде партии «Единая Россия»]», — отметил Песков.

8 декабря действующий президент РФ вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим себя в ходе боевых действий на Украине. На мероприятии также присутствовал спикер парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога, который передал главе государства просьбу жителей региона баллотироваться на предстоящих выборах.

После этого Путин заявил, что намерен принять участие в выборах президента в 2024 году. Согласно решению Совета Федерации РФ, всеобщее голосование состоится 17 марта.

Ранее в верхней палате Федерального собрания РФ отреагировали на решение главы государства участвовать в выборах.

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