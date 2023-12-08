Рогов отреагировал на решение Путина баллотироваться в президенты

Спикер комиссии Общественной палаты России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что решение президента РФ Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в будущем году сигнализирует западным странам о том, что курс становления России как ведущей мировой державы будет продолжен. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«Четкий сигнал, что никакой «заморозки», «договорняка» или «слива» не будет», — написал он.

Рогов также добавил, что единственным верным решением для украинских военных при этом станет «переход на мирную сторону».

Незадолго до этого президент России Владимир Путин объявил о выдвижении в президенты на церемонии награждения героев России медалью «Золотая звезда» в Кремле. На мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских лиц, среди участников — Герои СССР, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также обладатели трех и более орденов Мужества. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в СФ рассказали, когда начнется президентская избирательная кампания.