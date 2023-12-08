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Герой ДНР Жога рассказал о словах Путина при выдвижении в президенты

Жога: Путин сказал, что времена бывают разные, но сегодня он с народом

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Комбат «Спарты» герой Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога рассказал о словах российского лидера, который в пятницу, 8 декабря, объявил о своем намерении баллотироваться на новый президентский срок.

«Он сказал, что времена всегда бывают разные, трудные и тяжелые, но на данный момент он будет с народом, он будет баллотироваться», — рассказал Жога.

Журналисты также спросили Жогу, почему он задал Путину вопрос именно сегодня.

«Я не каждый день в Кремле, я не каждый день вижу Владимира Владимировича так близко», — рассказал он.

Также Жога заявил о готовности стать доверенным лицом Путина в ходе выборов главы государства.

7 декабря верхняя палата Федерального собрания РФ приняла решение, согласно которому очередные президентские выборы в стране пройдут 17 марта 2024 года. Сенаторы единогласно поддержали инициативу о проведении голосования в указанную дату.

Ранее Путин призвал жестко пресекать любые попытки внешнего и внутреннего вмешательства в выборы.

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Выборы президента России 2024
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