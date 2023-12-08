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На Украине запретили свободный въезд и пребывание в пограничной зоне

Кабмин Украины ввел запрет на свободный въезд лиц в пограничную зону

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Inna Varenytsia/AP

Кабинет министров Украины принял решение запретить свободный въезд и пребывание лиц в пограничной зоне. Об этом рассказал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Liga Zakon.

Он отметил, что решение было принято в рамках закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите государственной границы Украины». Документ был принят 24 февраля 2023 года.

«Установлен специальный пограничный режим и запрещен свободный въезд, пребывание <...> в пределах земельных участков, предоставленных в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы», — подчеркнул Мельничук.

Кроме того, по его словам, ограничение коснулось проживания и передвижения людей в указанной зоне. Также правительство запретило осуществлять на данных территориях какие-либо работы, не имеющие отношение к обороне и охране украинской границы.

Мельничук добавил, что вместе с упомянутым решением кабинет министров определил порядок выдачи разрешений на перечисленные виды деятельности в приграничной зоне. Согласно законодательству страны, особый режим распространяется на полосе шириной до пяти километров от государственной границы.

Ранее на Украине оценили возможность страны вернуться к границам 1991 года.

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