В Кремле рассказали, изменилась ли работа с обращением граждан к Прямой линии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами сообщил, что работа с обращениями граждан к Прямой линии с главой государства Владимиром Путиным не изменится, несмотря на совмещенный формат с пресс-конференцией.

«Пресс-конференция — это пресс-конференция, а вопросы граждан как были, так и остаются», — сказал он.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что большое количество людей просит Путина снова баллотироваться на пост президента Российской Федерации в вопросах, поступающих к Прямой линии.

«Мы видим разные возраста, когда люди сами об этом хотят сообщать. Очень много людей призывают Путина баллотироваться и продолжать работу на посту главы государства, заявляя о своей полной поддержке. Это бросается в глаза», — подчеркнул Песков.

Также Дмитрий Песков рассказал, когда действующий глава государства Владимир Путин примет решение об участиях в выборах президента РФ в следующем году. Он отметил, что Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным.

Ранее политолог Рудаков рассказал о важной роли выборов президента России.