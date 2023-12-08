Песков рассказал, когда Путин объявит о решении об участии в выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда действующий глава государства Владимир Путин может принять решение об участии в выборах президента страны в следующем году.

«Путин сообщит об этом тогда, когда посчитает необходимым и целесообразным. Вы знаете, что всегда в своей работе Путин опирался и опирается на поддержку людей, преследуя главный интерес — повышение уровня благосостояния и уровень жизни наших людей», — заявил Песков.

Накануне Совет Федерации назначил дату президентских выборов — 17 марта 2024 года. Президент РФ Владимир Путин о планах баллотироваться не заявлял, его пресс-секретарь Дмитрий Песков призвал «набраться терпения».

8 декабря стало известно, что выборы президента России будут длиться три дня – с 15 по 17 марта. Соответствующее постановление приняли члены Центральной избирательной комиссии РФ. По словам главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, есть много новых технических средств, которые будут применены в ходе выборов.

Ранее политолог Рудаков рассказал о важной роли выборов президента России.