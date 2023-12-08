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Экс-премьер Азаров рассказал, что ждет Украину без финансовой помощи США

Азаров: на Украине без помощи США уже в январе возникнут проблемы с соцвыплатами

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Ivan Sekretarev/AP

Бывший премьер Украины Николай Азаров выразил мнение, что без финансовой помощи США на его родине уже в январе начнутся проблемы с социальными выплатами, для них не будет хватать до 20 млрд гривен ($545 млн). Соответствующий пост он опубликован на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Политики отметил, что если помощь от Соединенных Штатов не подоспеет вовремя, Украине придется сокращать расходы на социальную и гуманитарную сферу.

Накануне, 7 декабря, законопроект о выделении более $100 млрд помощи в том числе для Украины и Израиля не прошел процедурное голосование в американском сенате, рассмотрение проекта было заблокировано.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи в свете позиции конгресса.

Руководитель МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что невозможность конгресса США согласовать военную помощь Украине станет «рождественским подарком» для России.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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