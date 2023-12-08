Политолог усомнился в том, что США согласуют помощь Украине

Соединенные Штаты вряд ли согласуют помощь Киеву, однако возможно будет скрытое финансирование. Такое мнение в интервью РИАМО озвучил политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Косоруков, комментируя известие о том, что проект закона о выделении денег Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате США.

«Помощь Украине не согласуют. Скорее всего, это будут какие-то очень секретные, а также абсолютно частные инвестиции, и мы о них не узнаем. Просто Вашингтон устал, обе партии устали от того, что на Украине расхищают все эти средства — воруют, откровенно говоря», — сказал политолог.

Он напомнил, что в США набирает обороты президентская кампания, поэтому демократам и республиканцам важно блокировать решения друг друга.

Накануне стало известно, что законопроект о многомиллиардном финансировании союзников не был вынесен на процедурное голосование в сенате США. Он предусматривал выделение Украине, Израилю и Тайваню финансовой помощи в размере $106 млрд. Из этой суммы Киеву предназначалось более половины — $61 млрд.

6 декабря президент США Байден обратился к конгрессу по вопросу одобрения запроса администрации на выделение из федерального бюджета дополнительной крупной финансовой помощи Украине до ухода законодателей на рождественские каникулы в середине декабря. Американский лидер обратил внимание, что отказ Вашингтона от помощи Киеву поставит под угрозу поддержку Киева, в том числе, со стороны европейских стран.

Ранее в США заявили, что Россия «раздавит» Украину.