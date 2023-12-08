В Белоруссии заявили о преодолении самого сложного этапа внешнего давления

На переговорах с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем премьер-министр Белоруссии Роман Головенко заявил, что в условиях западных санкций Белоруссия смогла продемонстрировать устойчивость экономики и выстроить новые пути для экспорта своих товаров в другие страны. Об этом сообщает Telegram-канал белорусского правительства.

«Мы преодолели самый сложный этап, обеспечили устойчивость нашей экономики, уровень благосостояния населения, успешно перестроили и создали новые логистические цепочки для экспорта наших товаров», — сказал белорусский премьер.

Он отметил, что на Белоруссию, как и на Россию, оказывается жесткое внешнее давление, связанное, в первую очередь, с независимой политикой наших стран.

По словам Головченко, сейчас в мире формируются новые геополитические реалии. Сложившаяся система международных отношений трансформируется в новый миропорядок, на международной арене заявляют о себе новые игроки, растет влияние региональных организаций. При этом «в международных отношениях диалог и взаимодействие все чаще подменяются угрозами и принуждением».

Делегация Белоруссии прибыла с официальным визитом во Вьетнам 6 декабря

30 ноября сообщалось, что Россия и Белоруссия разработали план интеграции на ближайшие три года.

До того премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия надеется на скорое присоединение Белоруссии к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее Путин внес в Госдуму на ратификацию соглашение с Белоруссией о центрах боевой подготовки.