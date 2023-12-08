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Маск отреагировал на слова об отправке американцев воевать с Россией

Маск отреагировал на слова об отправке родственников конгрессменов воевать с РФ

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Patrick Pleul/Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отреагировал на слова главы Пентагона Ллойда Остина об отправке родственников конгрессменов на фронт на Украину. Его комментарий размещен под постом журналиста Такера Карлсона с соответствующей информацией.

«Он действительно это сказал?» — задал вопрос в комментариях Маск.

На этот комментарий сам Карлсон ему ответил, что сказанное Остиным действительно правда.

До этого Карлсон сообщил, что глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил конгрессменам отправкой их родственников на фронт из-за отказа одобрить выделение новых средств в поддержку Украины.

24 апреля телеведущий Такер Карлсон был отстранен от ведения телепередачи на Fox News после 14 лет работы. После этого он запустил свое собственное шоу в Twitter.

Ранее в США рассказали , в чем никогда не признается Вашингтон по Украине.

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