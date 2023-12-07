Администрация главы Белого дома Джо Байдена лгала, когда во всеуслышание допускала возможность поражения Российской Федерации в конфликте с Украиной. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X.

«Нам говорили, что поддержка позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) победить Россию и предотвратит вторжение последней в остальные европейские страны. Прошло почти два года, и оказалось, что все это неправда. Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это США», — сказал он.

По мнению Карлсона, администрация Байдена никогда не признается, что поддержка Украины обернулась трагедией.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что блокировка законопроекта о выделении многомиллиардной помощи Украине в сенате США ожидаема, в Киеве ждут повторного внесения документа на рассмотрения сенаторов.

Ранее в Белом доме рассказали о сложном выборе США между Украиной и НАТО.