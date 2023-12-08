Сыну президента США предъявили обвинения, связанные с налогами

Сыну президента США Джо Байдена бизнесмену Хантеру Байдену предъявлено обвинение в неуплате налогов. Об этом говорится в обвинительном заключении, поступившем в базу окружного суда Центрального округа штата Калифорния.

По данным прокуроров, Байден-младший по меньше мере пят лет, в период с 2016 по 2020 год, не платил налоги, сумма которых достигла $1,4 млн, а также подавал ложные декларации.

В заключении указано, что в указанный период сын президента США потратил эти деньги, которые могли пойти на уплаты государственных налогов, «на наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели и съем недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие предметы личного характера».

По данным телеканала CNN, спецпрокурор Дэвид Вайс в последние несколько недель собирал показания и доказательства, связанные с уголовными обвинениями в адрес Хантера Байдена. В августе он сообщил, что бизнесмен может предстать перед судом.

Ранее сообщалось, что американский минюст готовит против Хантера Байдена новое дело.