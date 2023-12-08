В Германии заявили о возможности Венгрии повлиять на оказание помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может повлиять на оказание Европейским союзом помощи Украине. Об этом пишет обозреватель Ульрих Ладурнер в своей статье для немецкой газеты Zeit.

Он назвал венгерского политика человеком, который хочет изменить Евросоюз.

«Орбан не просто игрок. Он — человек, желающий изменить Европейский союз», — отметил журналист.

По мнению обозревателя, Орбан считает, что политика европейских стран в отношении Киева является фундаментальной ошибкой.

Ладурнер указал, что премьер Венгрии может угрожать ЕС применением права вето на оказание помощи Украине. При этом журналист подчеркнул, что для Брюсселя поддержка Киева стала «экзистенциальной необходимостью». Орбан прибегнет к этому, если его призывы к стратегической дискуссии о расширении ЕС проигнорируют, считает журналист.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас провела телефонные переговоры со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном, в ходе которых подчеркнула важность долгосрочной поддержки Украины.

Ранее Макрон пригласил Орбана в Париж для переговоров по Украине.