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В Германии заговорили о появлении теневого канцлера

Focus: министр финансов ФРГ Кристиан Линднер может стать теневым канцлером

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Global Look Press

Возможно, что министр финансов Германии Кристиан Линднер станет «теневым канцлером», так как срыв согласования бюджета на следующий год приведет к тому, что средства из федеральной казны окажутся под его контролем. Об этом написал журнал Focus.

Парламентский секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кати Маст отметила, что несмотря на все усилия, бюджет на 2024 год не может быть принят вовремя в этом году. В соответствии с законами ФРГ, в такой ситуации правительство будет иметь возможность распределять средства только на зарплаты госслужащих, выплаты пенсий и пособий, а также на другие обязательные расходы. Остальные расходы должны быть одобрены министерством финансов.

Именно Линднер будет принимать решения о том, на какие проекты будет выделена финансовая поддержка.

Ранее Кристиан Линднер заявил, что дефицит федерального бюджета Германии в 2024 году составит не менее 14 миллиардов евро. Он отметил, что ожидается дефицит в размере от 14 до 18 миллиардов при доходах в размере 424 миллиарда евро.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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