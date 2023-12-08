Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Меркосур» призвал Венесуэлу и Гайану избегать односторонних действий из-за Эссекибо

Восемь стран Южной Америки призвали Венесуэлу и Гайану к диалогу по Эссекибо

close
100%
Matias Delacroix/AP

Страны — члены Южноамериканского общего рынка («Меркосур») предостерегли Венесуэлу и Гайану от односторонних действий, обостряющих конфликт вокруг спорной территории Эссекибо. Также Чили, Колумбия, Эквадор и Перу, не входящие в альянс, призвали избегать односторонних действий в условиях территориальной напряженности, пишет ТАСС.

Страны выразили глубокую озабоченность возрастающим напряжением между Боливарианской Республикой Венесуэла и Кооперативной Республикой Гайана. Они подчеркнули, что Латинская Америка должна быть зоной мира и использовать инструменты диалога, которые являются долговременной традицией региона.

В этом контексте участники «Меркосур» предостерегают от односторонних действий, которые только усилят напряжение. Они призывают обе стороны к диалогу и поиску мирного решения противоречий, чтобы избежать односторонних инициатив, которые могут ухудшить ситуацию.

До этого стало известно, что власти Венесуэлы собираются мобилизовать войска для аннексии Эссекибо — почти двух третей территории соседней Гайаны. Споры о принадлежности региона идут уже более 200 лет, но актуализировались на фоне обнаружения залежей нефти. Эксперты не исключают, что, объявляя претензии на Эссекибо, Каракас решает как политические, так и экономические задачи в преддверии выборов. Пойдет ли Венесуэла на войну с Гайаной и почему конфликт может открыть «ящик Пандоры» во всем регионе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США призвали Венесуэлу и Гайану к мирному решению территориального спора.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами