«Меркосур» призвал Венесуэлу и Гайану избегать односторонних действий из-за Эссекибо

Страны — члены Южноамериканского общего рынка («Меркосур») предостерегли Венесуэлу и Гайану от односторонних действий, обостряющих конфликт вокруг спорной территории Эссекибо. Также Чили, Колумбия, Эквадор и Перу, не входящие в альянс, призвали избегать односторонних действий в условиях территориальной напряженности, пишет ТАСС.

Страны выразили глубокую озабоченность возрастающим напряжением между Боливарианской Республикой Венесуэла и Кооперативной Республикой Гайана. Они подчеркнули, что Латинская Америка должна быть зоной мира и использовать инструменты диалога, которые являются долговременной традицией региона.

В этом контексте участники «Меркосур» предостерегают от односторонних действий, которые только усилят напряжение. Они призывают обе стороны к диалогу и поиску мирного решения противоречий, чтобы избежать односторонних инициатив, которые могут ухудшить ситуацию.

До этого стало известно, что власти Венесуэлы собираются мобилизовать войска для аннексии Эссекибо — почти двух третей территории соседней Гайаны. Споры о принадлежности региона идут уже более 200 лет, но актуализировались на фоне обнаружения залежей нефти. Эксперты не исключают, что, объявляя претензии на Эссекибо, Каракас решает как политические, так и экономические задачи в преддверии выборов. Пойдет ли Венесуэла на войну с Гайаной и почему конфликт может открыть «ящик Пандоры» во всем регионе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США призвали Венесуэлу и Гайану к мирному решению территориального спора.