Деятельность канцлера ФРГ поддержали только 20% граждан Германии

По данным опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap, стало известно, что только 20% жителей Германии довольны деятельностью канцлера ФРГ Олафа Шольца, это стало самым низким показателем популярности главы правительства страны с начала проведения социологических исследований в 1997 году. Об этом сообщает телеканал ARD.

Отмечается, что за ноябрь уровень поддержки Шольца упал на восемь процентных пунктов. 48% граждан Германии считают, что федеральный канцлер «действует осмотрительно», 27% респондентов рассказали, что Шольц «справляется со своей должностью», а 23% заявили, что он «может хорошо провести страну через кризис».

По данным опроса стало известно, что самым популярным политиком среди жителей Германии является руководитель министерства обороны страны Борис Писториус, которого поддерживают 52% респондентов.

До этого стало известно, что в кабинете министров Германии есть разногласия, из-за чего 2024 финансовый год для страны начнется без согласованного бюджета.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.