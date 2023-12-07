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Блинкен объяснил свою реакцию на слова Байдена о Си Цзиньпине

Блинкен связал с усталостью реакцию на слова Байдена о диктаторе Си Цзиньпине

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Leah Millis/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен связал с усталостью свою реакцию в момент выступления президента Джо Байдена, когда американский лидер высказался о председателе КНР Си Цзиньпине. Об этом пишет Politico.

«Хотел бы сказать, что у нас тогда был по-настоящему длинный день, и при этом очень важный и напряженный разговор с Китаем. Моя шея немного затекла. И знаете, такое случается», — отметил глава Госдепартамента в интервью телеканалу CNN.

Однако Блинкен согласился, что у Вашингтона и Пекина достаточно различий в политическом смысле.

«Как я уже говорил, ни для кого не секрет, что наша система сильно отличается от китайской. Президент всегда говорит очень четко, очень прямо и говорит за всех», — добавил он.

В середине ноября Байден провел встречу с китайским лидером на полях саммита АТЭС, проходившего в Сан-Франциско. Вскоре после переговоров президент США провел пресс-конференцию, на которой назвал Си Цзиньпина диктатором.

Затем в соцсетях начали активно публиковать видео, где запечатлена реакция Блинкена на слова Байдена. По мнению пользователей, он будто неодобрительно качал головой.

Ранее Блинкен переговорил с главой МИД Китая из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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