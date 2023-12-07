Путин заявил, что вопреки санкциям, российские банки работают стабильно и устойчиво

Российские банки работают стабильно и устойчиво, а также обладают большим запасом прочности, несмотря на санкции. Об этом рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего выступления на инвестиционном форуме ВТБ »Россия зовет!».

«Российские банки, несмотря на то, что большинство из них оказались под санкциями, работают стабильно и устойчиво, обладают стабильным запасом прочности и наращивают кредитование реального сектора», — заявил Путин.

Также в ходе своего выступления Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой.

Форум ВТБ «Россия Зовет!» проходит в Москве в Центре международной торговли. Его основной темой стала «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». Впервые с начала пандемии коронавируса форум проходит в очном формате. В мероприятии принимают участие инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии. «Газета.Ru» ведет трансляцию.

Ранее Путин рассказал о желании зарубежных компаний работать в России вопреки давлению.