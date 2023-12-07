Российского посла вызвали в британский МИД

Посла РФ в Великобритании Андрея Келина вызвали в офис МИД в Лондоне из-за обвинения России во вмешательстве в британскую политику. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

»ФСБ, службу безопасности России, обвинили в постоянных попытках вмешаться в политический процесс Великобритании... Российский посол в Великобритании был вызван в МИД», — говорится в сообщении канала.

По заявлению замглавы МИД Британии Лео Догерти, ФСБ могла прослушивать разговоры госслужащих и высокопоставленных британских политиков. Как отмечает ТАСС, российского посла вызвали после введения санкций против россиян, которые, предположительно, связаны с группировкой хакеров Callisto.

6 декабря Великобритания расширила список антироссийских санкций, включив туда 46 физических и юридических лиц России, Белоруссии, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана.

Ранее в МИД РФ указали на желание Лондона выглядеть миротворцем на Украине.