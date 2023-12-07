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Путин поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии

Путин поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии за теплый прием

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда за теплый прием. Заявление главы государства было сделано по итогам двусторонней встречи, говорится на сайте Кремля.

Отмечается также, что российский лидер выразил признательность принимающей стороне за оказанное ему и его делегации щедрое гостеприимство. Саудовский монарх также выразил российскому президенту пожелания крепкого здоровья, а российскому народу — дальнейшего прогресса и процветания, говорится в сообщении.

По итогу встречи Москва и Эр-Рияд подтвердили свое стремление укреплять партнерство в сфере безопасности, включая борьбу с преступностью, терроризмом и экстремизмом, рассказали в Кремле.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин подарил главе Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду аль Нахайяну его портрет.

До этого в Британии отметили, что президент России Владимир Путин был приветлив в ходе своего визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), здороваясь с чиновниками и пожимая им руки, в то время как днем ранее отказался от встречи с британским послом.

Ранее Совфед назначил дату президентских выборов.

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