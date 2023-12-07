В Хорватии заявили, что в Киеве уже формируются фракции сопротивления Зеленскому

Обозреватель Д. Марьянович в статье для хорватского издания Advance написал, что в Киеве формируются «фракции сопротивления» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Зеленский понимает, что, если ресурсы иссякнут, единственный способ для него остаться у власти — править более жестко или уйти в отставку, если это еще возможно», — заявил журналист.

Сложившуюся на Украине ситуацию он назвал «неопределенной».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сказал, что из-за действий Зеленского на Украине почти не осталось независимых институтов власти и страна движется к авторитаризму.

До этого полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что со временем на Украине может произойти военный переворот, который потенциально мог бы возглавить главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

По его словам, к перевороту могут привести недовольство украинских солдат по поводу дефицита финансирования и чувства брошенности.

Ранее политолог назвал два способа, как Зеленского могут лишить должности президента Украины.