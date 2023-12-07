Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Хорватии заявили, что в Киеве уже формируются фракции сопротивления Зеленскому

Advance: в Киеве уже формируются фракции сопротивления президенту Зеленскому

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Обозреватель Д. Марьянович в статье для хорватского издания Advance написал, что в Киеве формируются «фракции сопротивления» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Зеленский понимает, что, если ресурсы иссякнут, единственный способ для него остаться у власти — править более жестко или уйти в отставку, если это еще возможно», — заявил журналист.

Сложившуюся на Украине ситуацию он назвал «неопределенной».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сказал, что из-за действий Зеленского на Украине почти не осталось независимых институтов власти и страна движется к авторитаризму.

До этого полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что со временем на Украине может произойти военный переворот, который потенциально мог бы возглавить главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

По его словам, к перевороту могут привести недовольство украинских солдат по поводу дефицита финансирования и чувства брошенности.

Ранее политолог назвал два способа, как Зеленского могут лишить должности президента Украины.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами