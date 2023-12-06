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Эрдоган предрек суд человечества над Израилем

Эрдоган: Израиль ответит перед судом человечества за преступления в Газе

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль рано или поздно понесет ответственность за совершенные в секторе Газа военные преступления. Слова Эрдогана передает TRT Haber.

«Израиль рано или поздно понесет заслуженное наказание перед судом человечества за военные преступления, совершенные на палестинских территориях. Ему не избежать наказания, он займет место на свалке истории, мы будем добиваться этого», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер убежден, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в итоге сбежит.

6 декабря Эрдоган заявил, что многие страны Запада отказываются от безоговорочной поддержки Израиля и пересматривают свое отношение к еврейскому государству.

До этого лидер Турции заявил, что Нетаньяху находится на грани краха или банкротства, о чем может сообщить в любое время.

Ранее Эрдоган увидел в действиях Израиля в Газе угрозу безопасности Ближнему Востоку.

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