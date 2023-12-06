Тело экс-депутата Рады Ильи Кивы найдено в Подмосковье

В Подмосковье обнаружили тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом сообщают телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Илья Кива — бывший украинский политик, получивший известность после событий на майдане в 2014 году. Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», был членом комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. В конце января 2022 года Кива покинул Украину – перебрался сначала в Испанию, а затем в Москву. После начала военной операции 24 февраля он поддержал действия российских властей, призвав «освободить Украину от западной оккупации».

В августе 2023 года Кива обратился к украинцам с призывом восстать и свергнуть режим президента страны Владимира Зеленского.

В ноябре Илью Киву заочно приговорили к 14 годами лишения свободы по обвинению в госизмене.

Ранее Кива заявил на Владимира Зеленского и Валерия Залужного в генпрокуратуру.