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В США рассказали, что Киев будет делать без финансов США

Bloomberg: Киев не прекратит боевые действия даже с недостатком финансов Запада

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Kevin Lamarque/Reuters

Украина не может прекратить боевые действия независимо от того, что происходит с ее финансированием и поставками оружия со стороны Запада. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Марк Чемпион в статье, опубликованной на сайте издания.

«Украина не может прекратить боевые действия, что бы ни случилось с ее финансированием и поставками оружия от союзников. Единственный вопрос в том, сколько дополнительных жизней и территорий будет потеряно, если решимость (поддерживать Киев – прим. ред.) Запада потерпит неудачу», — отметил обозреватель.

По мнению Чемпиона, финансовая и военная поддержка Киева находятся под угрозой «по обе стороны Атлантики», поскольку Белый уже предупредил, что к концу декабря в США могут закончится средства на поддержку Украины.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон считает положение Украины тяжелым с учетом того, что «очень скоро» закончатся выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.

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