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Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится

Байден пообещал союзникам США и Украине, что поддержка не закончится

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден на фоне утвержденного временного бюджета пообещал, что помощь союзникам Соединенных Штатов и Украине не закончится. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу заверить американских союзников, американский народ и народ Украины, что они могут положиться на нашу поддержку, мы не уйдем», — сказал он.

Американский лидер также отметил, что большинство конгрессменов Соединенных Штатов продолжают поддерживать выделение помощи Украине.

1 октября Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине.

В этот же день сообщалось, что палата представителей Соединенных Штатов не приняла план финансирования работы правительства до 31 октября. Отмечалось, что проект опротестовывает Верхняя палата конгресса США и Белый дом.

Также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что Европейский союз намерен и дальше продолжать финансово поддерживать Украину и повышать ее независимо от происходящих событий в США.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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