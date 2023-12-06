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Неизвестный направил российскому дипломату в Вене провокационную посылку

Член делегации РФ по разоружению в Вене Жданова получила провокационную посылку

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Член делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова получила посылку «провокационного содержания» от неизвестного отправителя. Об этом она сообщила на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, передает ТАСС.

Инцидент произошел 1 декабря. По словам Ждановой, человек, который отправил эту посылку, хотел «деморализовать» официального представителя России и воспрепятствовать качественному исполнению служебных обязанностей в ответственный для страны период.

Что находилось внутри посылки, не уточняется. Российская делегация проинформировала о случившемся полицию и направила ноту в МИД Австрии.

В ноябре сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудница полиции Невского района получила посылку от подозреваемого, в которой находился боеприпас. На место были направлены взрывотехники.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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