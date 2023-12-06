В Кремле сообщили о тяжелом положении Украины

В Кремле считают, что тема Украины может войти в повестку онлайн-саммита G7, поскольку Киев находится не в лучшем для себя положении. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«В том числе и Украина. Вы видите, какая непростая ситуация сейчас, связанная с продолжением выделения финансовых средств. Украинцы явно в тяжелом положении, поэтому им нелегко сейчас», — рассказал Песков, говоря о возможных темах для обсуждения на саммите «Большой семерки».

Совещание в формате видеосвязи лидеры стран G7 проведут вечером 6 декабря по председательством Японии. Ожидается, что среди тем обсуждения будут не только Украина, но и палестино-израильский конфликт, а также перспективы развития искусственного интеллекта и связанные с этим проблемы.

По словам генерального секретаря японского правительства Хирокадзу Мацуно, в начале саммита ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в США рассказали о неудачах Зеленского.