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В Кремле сообщили о тяжелом положении Украины

Песков: тема Украины может быть на повестке G7 из-за тяжелого положения Киева

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В Кремле считают, что тема Украины может войти в повестку онлайн-саммита G7, поскольку Киев находится не в лучшем для себя положении. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«В том числе и Украина. Вы видите, какая непростая ситуация сейчас, связанная с продолжением выделения финансовых средств. Украинцы явно в тяжелом положении, поэтому им нелегко сейчас», — рассказал Песков, говоря о возможных темах для обсуждения на саммите «Большой семерки».

Совещание в формате видеосвязи лидеры стран G7 проведут вечером 6 декабря по председательством Японии. Ожидается, что среди тем обсуждения будут не только Украина, но и палестино-израильский конфликт, а также перспективы развития искусственного интеллекта и связанные с этим проблемы.

По словам генерального секретаря японского правительства Хирокадзу Мацуно, в начале саммита ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в США рассказали о неудачах Зеленского.

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