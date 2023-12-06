Политолог назвал единственного союзника Украины

Единственным союзником Украины, который несет перед ней юридические обязательства, является Польша. Об этом Lenta.ru рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

«Фактически юридическим союзником Украины является только Польша, там подписано союзное соглашение. <...> Союзнические отношения накладывают обязательства, они никому не нужны. Прибалты говорят что-то о союзе, но никакого юридически значимого договора они не заключали. Много говорят и англичане, но тоже ничего не подписывали», — объяснил специалист.

По мнению Журавлева, фактически союзником Украины можно назвать США, если судить по объему поддержки, который они выделяют Киеву. Однако между странами нет ни официальных союзнических договоренностей, ни задекларированных обязательств.

Политолог также отметил, что даже Польша, как официальный союзник, не следует в полной мере союзническому соглашению. Например, формально поляки могут ввести войска на западную часть Украины, поскольку имеют право обеспечивать там безопасность любыми средствами, однако не делают этого.

До этого Financial Times писало, что в Польше и других западных странах изменились настроения в вопросах поддержки Киева. На взгляд издания, это особенно ярко демонстрируют протесты польских дальнобойщиков, заблокировавших границу с Украиной.

Ранее польский генерал назвал военным преступлением контрнаступление Украины.