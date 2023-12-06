Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал единственного союзника Украины

Политолог Журавлев: единственным юридическим союзником Украины является Польша

close
100%
Kacper Pempel/Reuters

Единственным союзником Украины, который несет перед ней юридические обязательства, является Польша. Об этом Lenta.ru рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

«Фактически юридическим союзником Украины является только Польша, там подписано союзное соглашение. <...> Союзнические отношения накладывают обязательства, они никому не нужны. Прибалты говорят что-то о союзе, но никакого юридически значимого договора они не заключали. Много говорят и англичане, но тоже ничего не подписывали», — объяснил специалист.

По мнению Журавлева, фактически союзником Украины можно назвать США, если судить по объему поддержки, который они выделяют Киеву. Однако между странами нет ни официальных союзнических договоренностей, ни задекларированных обязательств.

Политолог также отметил, что даже Польша, как официальный союзник, не следует в полной мере союзническому соглашению. Например, формально поляки могут ввести войска на западную часть Украины, поскольку имеют право обеспечивать там безопасность любыми средствами, однако не делают этого.

До этого Financial Times писало, что в Польше и других западных странах изменились настроения в вопросах поддержки Киева. На взгляд издания, это особенно ярко демонстрируют протесты польских дальнобойщиков, заблокировавших границу с Украиной.

Ранее польский генерал назвал военным преступлением контрнаступление Украины.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий