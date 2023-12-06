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Экс-премьер Украины объяснил, почему Зеленский не снял Залужного с должности

Экс-премьер Украины Азаров считает, что США не дают Зеленскому убрать Залужного

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не снял Валерия Залужного с должности главнокомандующего вооруженными силами страны, так как ему это не дают сделать США. Такое мнение высказал экс-премьер Украины Николай Азаров в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Азаров считает, что конфликт между Зеленским и Залужным, у которого, по его мнению, есть политические амбиции, не является «политической игрой».

«То, что Зеленский если бы мог, то уже убрал бы этого Залужного и списал на него все провалы, — это для меня тоже очевидно. Но он не может его убрать. Причин тут несколько. Одна из причин — ему не дают это сделать американцы», — написал экс-премьер.

По его мнению, другой причиной является то, что смещение Залужного только повысит его популярность и придаст ему уверенности.

Зеленский, утверждает Азаров, хочет списать все неудачи на Залужного, поэтому он должен оставаться на своей должности.

4 декабря «Украинская правда» писала, что отставка Залужного может перейти в практическую плоскость.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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