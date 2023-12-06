Онлайн-саммит G7 пройдет с участием Зеленского

Онлайн-саммит «Большой семерки» (G7) состоится вечером 6 декабря, на него приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции, передает ТАСС.

Япония в 2023 году председательствует в G7.

«Вечером 6-го числа премьер-министр [Японии] Фумио Кисида в качестве председателя G7 планирует провести онлайн-переговоры лидеров «семерки». В дополнение к лидерам «семерки» в начале встречи примет участие президент Украины Владимир Зеленский», — сказал Мацуно.

Он рассказали, что лидеры объединения планируют обсудить «важные вопросы», в том числе ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, а также тему искусственного интеллекта.

Точное время проведения совещания не уточняется.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу с лидерами G7 на фоне неопределенности по поводу новой помощи Вашингтона Украине.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.