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В МИД России рассказали, пользуется ли Лавров iPhone

МИД РФ: Лавров давно отказался от iPhone, у него смартфон другого производителя

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров давно отказался от iPhone, у него смартфон другого производителя. Об этом МИД России сообщил РИА Новости.

«Сергей Викторович давно отказался от iPhone, поменял его на аппарат другого производителя», — отметили в министерстве.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что до сих пор пользуется iPhone, и назвал его прекрасным изобретением.

В июне 2023 года ФСБ и ФСО сообщили, что разведка Соединенных Штатов использует шпионское программное обеспечение для слежки за российскими чиновниками через iPhone. С тех пор, по словам Пескова, некоторые сотрудники администрации президента отказались от смартфонов Apple, а другие продолжают ими пользоваться. Такого же мнения он и об операционной системе iOS.

Песков считает, что такие технологии должны служить ориентиром для российских разработчиков.

Ранее россияне стали реже баловать себя оригинальными аксессуарами Apple и Samsung.

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