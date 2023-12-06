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Лаос запросил информацию о критериях вступлений в БРИКС

Министр инвестиций Лаоса Вонгпоси заявил о заинтересованности страны в БРИКС

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Themba Hadebe/AP

Министр инвестиций и планирования страны Кхамчен Вонгпоси заявил РИА Новости, что Лаосская Народно-Демократическая Республика заинтересована в БРИКС и запросит информацию о принципах и критериях вступления в организацию.

«Нас интересует БРИКС. Мы запросим информацию о принципах и критериях (вступления) в БРИКС», — сказал он.

Министр отметил, что все происходящее со странами — членами БРИКС, «имеет тенденцию быть позитивным».

Он напомнил, что пока Лаос является страной-наблюдателем в БРИКС. Для принятия каких-либо действий в направлении сближения, министерству планирования и инвестиций будет необходимо координировать свои действия с министерством иностранных дел и правительством. Также будет необходимо пройти дополнительные процедуры для подачи заявки на вступление в содружество.

До этого сообщалось, что Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году.

Ранее Китай прокомментировал планы Аргентины не вступать в БРИКС.

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