Журналисты предположили, что Зеленский может изменить решение по выборам

Президент Украины Владимир Зеленский может захотеть провести выборы раньше, чем закончится конфликт на Украине, пока его рейтинг не рухнул, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.

В конце ноября украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Верховная рада Украины отменила проведение президентских выборов в стране в военное время. Зеленский заявил, что запланированные на март 2024 года президентские выборы невозможны в условиях боевых действий.

«У него (Зеленского. — «Газета.Ru») может быть соблазн изменить свое мнение, пока его популярность не упала еще ниже», — говорится в публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский мешает главкому ВСУ Валерию Залужному командовать армией, поддерживая контакты с некоторыми командующими в обход него, пишут местные СМИ. По их данным, глава государства делит силы Украины на «хороших» и «плохих» в зависимости от степени лояльности. Это можно считать еще одним подтверждением раскола украинских элит, который активно обсуждается в прессе на фоне провала контрнаступления Киева. Что происходит на Украине и сможет ли Зеленский удержать власть — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назвал армию России второй по силе в мире.