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Журналисты предположили, что Зеленский может изменить решение по выборам

FT: Зеленский может захотеть провести выборы до того, как упадут его рейтинги

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может захотеть провести выборы раньше, чем закончится конфликт на Украине, пока его рейтинг не рухнул, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.

В конце ноября украинское издание «Страна.ua» сообщало, что Верховная рада Украины отменила проведение президентских выборов в стране в военное время. Зеленский заявил, что запланированные на март 2024 года президентские выборы невозможны в условиях боевых действий.

«У него (Зеленского. — «Газета.Ru») может быть соблазн изменить свое мнение, пока его популярность не упала еще ниже», — говорится в публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский мешает главкому ВСУ Валерию Залужному командовать армией, поддерживая контакты с некоторыми командующими в обход него, пишут местные СМИ. По их данным, глава государства делит силы Украины на «хороших» и «плохих» в зависимости от степени лояльности. Это можно считать еще одним подтверждением раскола украинских элит, который активно обсуждается в прессе на фоне провала контрнаступления Киева. Что происходит на Украине и сможет ли Зеленский удержать власть — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский назвал армию России второй по силе в мире.

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