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В Раде объяснили отказ Зеленского от речи на секретном брифинге в США

Депутат Устинова заявила о причинах отказа Зеленского от выступления в сенате

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от выступления на «секретном брифинге» перед американскими сенаторами связан с несколькими причинами, заявила депутат Верховной рады Украины Александра Устинова в социальных сетях. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, сенат «провалит голосование» по пакету помощи Украине и Израилю, так как демократы решили исключить из общего законопроекта вопросы, касающиеся укрепления южной границы и борьбы с миграцией, которые являются «супер принципиальными» для Республиканской партии.

Устинова также отметила, что сенатор-демократ Крис Мерфи оказал большую услугу Украине, вероятно, отсылая к его заявлению о том, что «нет пути» к достижению соглашения с республиканцами по вопросу границы.

Однако, по информации Устиновой, отмена участия Зеленского в закрытом брифинге не связана с этими факторами, а имеет иные причины. Она также считает, что это может быть к лучшему, учитывая результаты голосования.

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер сообщил, что Зеленский отменил запланированное выступление перед американскими сенаторами по видеосвязи из-за неких происшествий, произошедших в последнюю минуту. Зеленский должен был выступить на «секретном брифинге» перед сенаторами перед голосованием в сенате относительно выделения новых средств для Украины.

Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, однако эта инициатива не получила однозначной поддержки. Палата представителей, где большинство принадлежит республиканцам, проголосовала только за поддержку Израиля, но сенат, контролируемый демократами, заблокировал эту инициативу. Байден заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ.

Ранее политолог сравнил нового президента Аргентины Милея с Зеленским.

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