Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал на своей странице в соцсети X, что президент Украины Владимир Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, поэтому они все чаще отказываются от помощи Киеву.

По словам Филиппо, падение Зеленского происходит стремительно.

«Его бросают одна за другой страны-члены НАТО, и на Украине тоже растет недовольство им», — написал он.

Для иллюстрации своих мыслей Филиппо привел интервью Виталия Кличко, в котором мэр украинской столицы обвинил украинского лидера в авторитаризме.

Филиппо призвал перестать финансировать «умирающий режим».

Политический эксперт Василий Стоякин раскрыл мотивы недавнего интервью мэра Киева Виталия Кличко. По мнению эксперта, этим интервью градоначальник напомнил, что остается в первом эшелоне политиков Украины.

Ранее Washington Post писала, что отказ Зеленского от диалога с РФ противоречит истинным интересам США и союзников.