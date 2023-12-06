Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Французский политик написал о стремительном падении Зеленского

Политик Филиппо: союзники Зеленского бросают его один за другим

close
100%
Panoramic/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал на своей странице в соцсети X, что президент Украины Владимир Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, поэтому они все чаще отказываются от помощи Киеву.

По словам Филиппо, падение Зеленского происходит стремительно.

«Его бросают одна за другой страны-члены НАТО, и на Украине тоже растет недовольство им», — написал он.

Для иллюстрации своих мыслей Филиппо привел интервью Виталия Кличко, в котором мэр украинской столицы обвинил украинского лидера в авторитаризме.

Филиппо призвал перестать финансировать «умирающий режим».

Политический эксперт Василий Стоякин раскрыл мотивы недавнего интервью мэра Киева Виталия Кличко. По мнению эксперта, этим интервью градоначальник напомнил, что остается в первом эшелоне политиков Украины.

Ранее Washington Post писала, что отказ Зеленского от диалога с РФ противоречит истинным интересам США и союзников.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий