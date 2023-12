Депутат Рижской городской думы Марис Мичеревскис выразил мнение, что железную дорогу, которая ведет в Россию, необходимо разобрать. Слова депутата передает NRA.

«Железную дорогу в Россию надо разобрать, если нет другого пути. Это также укрепило бы обороноспособность в случае возможного нападения России», — сказал политик, подчеркнув, что такой жест покажет, то Латвии ничего не нужно от России.

5 декабря эксперты зарегистрированной в Финляндии независимой исследовательской организации Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) опубликовали доклад, в котором говорится, что эффективность нефтяных антироссийских санкций снижается за счет уменьшения дисконта Urals к мировому бенчмарку Brent.

До этого глава Министерства строительства России Ирек Файзуллин заявил, что Донбасс и Запорожье соединят новой железной дорогой.

Ранее сообщалось, что Словакия намерена продлить на год исключение российской нефти из санкций ЕС.