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В Польше призвали не быть «полезными идиотами» для Украины

Бывший министр Польши призвал не становиться полезными идиотами для Украины

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Wikimedia Commons

Бывший министр сельского хозяйства Польши, советник президента страны Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что Варшаве необходимо защищать свои экономические интересы, которые должны понять в Киеве, комментируя забастовку польских водителей с перекрытием движения транспорта на границе с Украиной. В эфире Radio WNET он призвал «не быть полезными идиотами».

Он подчеркнул, что Польша предоставляет Украине «огромную помощь», однако она должна заботиться и о собственных интересах. Ардановский выразил несогласие с тем, что поскольку Западная Европа открывается для Украины, польское сельское хозяйство и польские перевозчики должны адаптироваться.

«Украинцы должны понять, что у нас тоже есть свои интересы… Я просто боюсь, что украинцы уже переформатировали свои симпатии и теперь видят надежду только в Германии и будут реализовывать ту повестку дня, которая создается в Берлине. И мы либо будем полезными идиотами, либо будем убеждать себя, что адаптируемся к вступлению Украины в ЕС», — заявил Ардановский.

Он напомнил, что страна, стремящаяся вступить в ЕС, должна проделать большую работу и адаптироваться, чем в том числе Польша занимается уже 10 лет.

В начале ноября польские водители объявили о забастовке с перекрытием движения грузового автотранспорта через польско-украинскую границу. Через КПП пропускают только автобусы, грузовики с гуманитарным грузом, скоропортящимися продуктами и цистерны с топливом.

Протестующие уверены, что украинские дальнобойщики предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри всего Европейского Союза, а не только между ЕС и Украиной.

Ранее на польско-украинской границе скопились тысячи грузовиков.

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