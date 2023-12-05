Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На польско-украинской границе скопились тысячи грузовиков

Более 3,1 тыс. грузовиков застряли на польско-украинской границе

close
100%
Виктор Толочко/РИА Новости

Более 3,1 тыс. грузовиков застряли на польско-украинской границе из-за круглосуточной блокады польских грузоперевозчиков. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко.

«К сожалению, ситуация на границе с Польшей не меняется. Продолжается блокировка четырех пунктов пропуска. Это именно те пункты, которые могут пересекать грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонны. По состоянию на утро сегодня в очередях по всем этим четырем направлениям в сторону Украины стоят более 3 100 грузовиков», — заявил Демченко.

Он уточнил, что большинство грузовиков застряли на КПП «Шегини» и КПП «Рава-Русская» — 1 100 и 850 единиц соответственно.

До этого польский перевозчик Цезарий Гринкевич заявил, что польские водители, заблокировавшие украинскую границу, возмутились из-за ввоза люксовых яхт и автомобилей на Украину, которые были задекларированы как грузы военного назначения.

Ранее сообщалось, что украинский экспорт через Польшу рухнул из-за протестов дальнобойщиков.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий