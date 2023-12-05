На польско-украинской границе скопились тысячи грузовиков

Более 3,1 тыс. грузовиков застряли на польско-украинской границе из-за круглосуточной блокады польских грузоперевозчиков. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителя украинской Госпогранслужбы Андрея Демченко.

«К сожалению, ситуация на границе с Польшей не меняется. Продолжается блокировка четырех пунктов пропуска. Это именно те пункты, которые могут пересекать грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонны. По состоянию на утро сегодня в очередях по всем этим четырем направлениям в сторону Украины стоят более 3 100 грузовиков», — заявил Демченко.

Он уточнил, что большинство грузовиков застряли на КПП «Шегини» и КПП «Рава-Русская» — 1 100 и 850 единиц соответственно.

До этого польский перевозчик Цезарий Гринкевич заявил, что польские водители, заблокировавшие украинскую границу, возмутились из-за ввоза люксовых яхт и автомобилей на Украину, которые были задекларированы как грузы военного назначения.

Ранее сообщалось, что украинский экспорт через Польшу рухнул из-за протестов дальнобойщиков.