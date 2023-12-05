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На Украине придумали как пополнить ряды ВСУ

Депутат Рады Безуглая призвала всех волонтеров пойти добровольцами на фронт

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Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на фоне празднования Дня волонтера на Украине предложила всем, кого касается этот день, пойти в ВСУ, пишет «Страна.ua». По ее словам, это станет лучшим решением в будущем году.

«Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? Чтобы вас усилили? Дали отдохнуть? А если говорят, да я же доночу/я волонтер, я держу фронт здесь? Потому и написала: лучшее волонтерство 2024 — прийти в ВСУ», — заявила Безуглая.

Она добавила, что ее призыв к походу в армию в качестве добровольцев касается не только мужчин, но и женщин. Безуглая подчеркнула, что сама отслужила в ВСУ еще в 2015 году, придя на службу по мобилизации.

До этого в СМИ появилась информация об ужасной ситуации в украинской армии. Со слов солдат ВСУ, служат в вооруженных силах лишь те, кто не смог избежать мобилизации и многие не обладают необходимым опытом.

Ранее на Украине предложили отправить на фронт чиновников.

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