Россия и Иран заключили соглашение о противодействии односторонним санкциям

Россия и Иран заключили соглашение по противодействию односторонним санкциям. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был подписан в ходе двусторонних переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна. Встреча состоялась в Москве.

Официальное название документа — «Декларация Российской Федерации и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер».

5 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами МИД Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении предложил создать Каспийский совет.

28 ноября российская компания подписала долгосрочное соглашение о поставках зерна в Иран.

Ранее Иран подтвердил покупку российских Ми-28, Су-35 и Як-130.