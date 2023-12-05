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Россия и Иран заключили соглашение о противодействии односторонним санкциям

ТАСС: главы МИД России и Ирана подписали соглашение по противодействию санкциям

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Россия и Иран заключили соглашение по противодействию односторонним санкциям. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был подписан в ходе двусторонних переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна. Встреча состоялась в Москве.

Официальное название документа — «Декларация Российской Федерации и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер».

5 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами МИД Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении предложил создать Каспийский совет.

28 ноября российская компания подписала долгосрочное соглашение о поставках зерна в Иран.

Ранее Иран подтвердил покупку российских Ми-28, Су-35 и Як-130.

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