Российские пранкеры разыграли вице-канцлера Германии

Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек попался на розыгрыш российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), представившихся во время телефонного разговора «африканским политиком». Фрагменты беседы пранкеры опубликовали в Telegram-канале.

Хабек, предполагая, что разговаривает с политиком одной из стран Африки, рассказал, что Германия прилагает усилия для доставки украинского зерна на континент.

Также вице-канцлер пожаловался на сложную ситуацию на поле боя на Украине, назвав ее ожесточенной. Хабек высказал мнение, что конфликт вряд ли скоро закончится и стоит ожидать его продолжения в 2024 году.

Хабек поддался на провокации пранкеров несмотря на то, что еще в ноябре Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ предупредило политиков страны о возможных звонках от них.

Во все регионы Германии была разослана инструкция местным политикам с описанием того, какие меры необходимо принять, чтобы не попасться в сети пранкеров.

Ранее сообщалось, что певица Наргиз призналась пранкерам в спонсировании ВСУ.