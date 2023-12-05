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Глава Евросовета сократит визит в Китай из-за Орбана

Politico: глава Евросовета Мишель сократит визит в Китай из-за премьера Венгрии

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Yves Herman/Reuters

Глава Европейского совета Шарль Мишель пробудет на саммите ЕСКитай вдвое меньше запланированного времени, чтобы срочно обсудить с коллегами недавние действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает европейское издание газеты Politico.

«Мишелю придется рано вернуться [в Брюссель] из Пекина после первого дня саммита в четверг, поскольку в китайской столице нет телефонной линии, по которой можно было бы поговорить с лидерами ЕС без риска подвергнуться прослушке», — пишет издание со ссылкой на европейского чиновника.

Обсуждать европейские чиновники будут письмо Орбана Мишелю от 4 декабря, в котором венгерский премьер призвал снять начало переговоров о вступлении Украины в ЕС с повестки ближайшего заседания Европейского совета из-за отсутствия консенсуса по этому вопросу. Как напомнил Bloomberg, решение о начале переговоров требует согласия всех 27 членов Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссии посоветовали не пытаться задобрить Виктора Орбана, размораживая миллиарды евро поддержки для Будапешта.

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