Военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Рёпке назвал украинское наступление одним из крупнейших стратегических просчетов США за десятилетия. Такое мнение эксперт выразил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Украинское контрнаступление 2023 года стало одним из крупнейших стратегических просчетов администрации США за последние десятилетия. Администрация Байдена вводила в заблуждение Украину, мир и саму себя около шести месяцев, прежде чем осознала реальность», — написал Рёпке.

До этого Рёпке заявил, что западные страны не могут победить Россию на Украине в военном плане, отметив при этом, что коллективный Запад демонстрирует свою невежественность.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захаров обвинила страны Запада в попытках «сцементировать русофобский фронт».