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Песков уточнил темы, которые Путин обсудит в ОАЭ и Саудовской Аравии

Песков: Путин обсудит в ОАЭ и Саудовской Аравии двусторонние отношения

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовскую Аравию, где обсудит несколько важный тем. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что в основном это будет касаться двусторонних отношений.

По его словам, главы стран обменяются мнениями по международной повестке, обсудят палестино-израильский конфликт. Но основная тема — двусторонние отношения, отметил Песков.

Помощник президента России Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков уточнял, что российский лидер посетит восточные страны на этой неделе.

В июне Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели встречу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

4 декабря Владимир Путин во время переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в декабре встретится в Санкт-Петербурге со своими коллегами по СНГ и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) на традиционном неформальном саммите.

Ранее Путин объяснил непобедимость россиян.

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