Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британские дипломаты готовятся заставить Украину вступить в переговоры с Россией

DE: Британия может заставить Зеленского начать переговоры с Россией

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Дипломаты Великобритании готовятся заставить Украину согласиться на переговоры с Россией ради урегулирования конфликта между двумя странами. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Издание отмечает, что контрнаступление Украины, начавшееся летом нынешнего года, не увенчалась успехом, и это ставит под сомнение способность страны одержать победу конфликте.

DE пишет, что в дипломатических кругах обсуждают возможность оказать давление на украинских руководителей и заставить их сесть за стол переговоров.

В статье также говорится о растущем давлении на президента Украины Владимира Зеленского, армия которого терпит поражения, а самого политика активно критикуют внутри страны.

В свою очередь газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что Россия готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории западной страны. В частности, на прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал в интервью изданию, что Будапешт готов оказать Москве и Киеву посреднические услуги.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий