Дипломаты Великобритании готовятся заставить Украину согласиться на переговоры с Россией ради урегулирования конфликта между двумя странами. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Издание отмечает, что контрнаступление Украины, начавшееся летом нынешнего года, не увенчалась успехом, и это ставит под сомнение способность страны одержать победу конфликте.

DE пишет, что в дипломатических кругах обсуждают возможность оказать давление на украинских руководителей и заставить их сесть за стол переговоров.

В статье также говорится о растущем давлении на президента Украины Владимира Зеленского, армия которого терпит поражения, а самого политика активно критикуют внутри страны.

В свою очередь газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что Россия готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории западной страны. В частности, на прошлой неделе глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал в интервью изданию, что Будапешт готов оказать Москве и Киеву посреднические услуги.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.