В США заявили об открывшемся в конгрессе ящике Пандоры

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами счел неверным решение палаты представителей конгресса лишить полномочий республиканца Джорджа Сантоса от штата Нью-Йорк, обвиняемого в мошенничестве. Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

По словам Рамасвами, данное решение открывает ящик Пандоры, «который обязательно будет использоваться» в будущем.

Он также заявил, что Сантос является «патологическим лжецом». При этом кандидат в президенты указал, что решение о том, должен ли этот республиканец служить в конгрессе, принадлежит избирателям, а обвинения в мошенничестве против него необходимо рассматривать в судебном порядке.

1 декабря палата представителей США проголосовала за исключение члена палаты представителей Джорджа Сантоса из конгресса за его предполагаемые финансовые преступления и предвыборную ложь.

За отстранение Сантоса проголосовали 311 участников, а поддержали его 114 членов палаты.

До этого сообщалось, что Джордж Сантос, которого в США обвиняют в мошенничестве и незаконном отмывании денег, признал свою вину в краже из магазина в Бразилии.

Ранее бездомный американец обвинил конгрессмена Сантоса в краже денег на лечение питбуля.