Бразилия пригласит Путина на саммит G20 в 2024 году

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что глава России Владимир Путин будет приглашен на саммит Группы двадцати (G20) в 2024 году, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). Его цитирует газета Correio Brasiliense.

«Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия», — сказал бразильский лидер.

Политик также не стал оценивать решение МУС, указав, что «он их выполняет или не выполняет». По словам Лулы да Силвы, если Путин будет участвовать в этом саммите, то он «знает, что может произойти, а может и не произойти».

Также он обратил внимание, что Российская Федерация, как, например, и США, не признает юрисдикцию МУС.

«Поскольку Бразилия является подписавшей стороной, Бразилия несет ответственность», — добавил Лула да Силва.

До этого президент ЮАР Рамафоса сравнил возможный арест Путина по ордеру МУС в Претории с объявлением войны России.

17 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко.